Компания из Уфимского района застроит 26,9 га в Юматово

Администрация Уфимского района планирует заключить договор о комплексном развитии незастроенной территории в Юматово с ООО «Специализированный застройщик "Этастрой"». Компания была единственным участником конкурса, она предложила выкупить право застраивать территорию по начальной цене, за 6,39 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Площадь участка — 26,9 га. Инвестор предложил профинансировать строительные работы на 2,26 млрд руб. (минимальная сумма по условиям торгов). Исполнить обязательства он согласился в течение пяти лет, подготовить проектную документацию — за два месяца. Застройщик также предоставит муниципалитету 30 квартир в течение года после заключения договора о комплексном развитии территории.

При разработке проекта планировки и межевания территории компания должна предусмотреть строительство индивидуальных жилых домов общей площадью не менее 20,9 тыс. кв. м, размещение площадок для отдыха, детских и спортивных площадок, озеленение, а также физкультурного оздоровительного комплекса (ФОК) площадью не менее 820 кв. м. ФОК, а также построить и безвозмездно передать администрации объекты социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур.

На момент заключения договора КРТ участок не обеспечен централизованными сетями водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, ливневой канализации.

ООО «Специализированный застройщик "Этастрой"», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в деревне Стуколкино Уфимского района в июне 2021 года. Владельцем является Елена Аслямова. Компания занимается инженерными изысканиями, инженерно-техническим проектированием, управляет проектами строительства, строительным контролем и авторским надзором. Выручка в 2023 году составила 239,7 млн руб., чистая прибыль — 19,8 млн руб.

Майя Иванова