Компания из Уфимского района застроит 26,9 га в Юматово
Администрация Уфимского района планирует заключить договор о комплексном развитии незастроенной территории в Юматово с ООО «Специализированный застройщик "Этастрой"». Компания была единственным участником конкурса, она предложила выкупить право застраивать территорию по начальной цене, за 6,39 млн руб.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Площадь участка — 26,9 га. Инвестор предложил профинансировать строительные работы на 2,26 млрд руб. (минимальная сумма по условиям торгов). Исполнить обязательства он согласился в течение пяти лет, подготовить проектную документацию — за два месяца. Застройщик также предоставит муниципалитету 30 квартир в течение года после заключения договора о комплексном развитии территории.
При разработке проекта планировки и межевания территории компания должна предусмотреть строительство индивидуальных жилых домов общей площадью не менее 20,9 тыс. кв. м, размещение площадок для отдыха, детских и спортивных площадок, озеленение, а также физкультурного оздоровительного комплекса (ФОК) площадью не менее 820 кв. м. ФОК, а также построить и безвозмездно передать администрации объекты социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур.
На момент заключения договора КРТ участок не обеспечен централизованными сетями водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, ливневой канализации.
ООО «Специализированный застройщик "Этастрой"», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в деревне Стуколкино Уфимского района в июне 2021 года. Владельцем является Елена Аслямова. Компания занимается инженерными изысканиями, инженерно-техническим проектированием, управляет проектами строительства, строительным контролем и авторским надзором. Выручка в 2023 году составила 239,7 млн руб., чистая прибыль — 19,8 млн руб.