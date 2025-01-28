Объем экспорта малого бизнеса Челябинской области вырос в два раза за шесть лет

Малые и средние предприниматели Челябинской области увеличили объем экспорта в два раза за последние шесть лет: с $500 млн в 2018 году до $1 млрд в 2024-м. Об этом рассказал министр международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области Дмитрий Глухарев на пресс-конференции, посвященной итогам реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в регионе.

По данным главы ведомства, общее количество экспортеров за это время увеличилось почти в полтора раза — с 1,5 тыс. до 2,3 тыс. компаний. По словам Дмитрия Глухарева, после окончательных подсчетов итоговое количество организаций, которые занимаются внешней торговлей, составит около 2,5 тыс.

Министр отметил, что не может называть точные цифры, но общий объем экспорта из Челябинской области по итогам 2024 года будет около $3 млрд. «За время реализации нацпроекта показатель менялся по-разному: за период пандемии коронавируса произошло падение, мы прекрасно понимаем с чем это связано, оно было некардинальным — 20-30%. После снятия ограничений у нас произошел бурный рост экспорта — в 2021 году были рекордные поставки. Когда Китай снял все ограничения, стало сложнее, тем более что начались санкции, возникли проблемы с платежами, поэтому экспорт у нас сейчас опять снижается. Но если сравнивать с уровнем коронавирусного периода, то он выше», — отметил Дмитрий Глахарев.

Компании Челябинской области поставляют свою продукцию в более чем 100 стран мира. Министерство международного и межрегионального сотрудничества региона планирует выход на рынки Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.