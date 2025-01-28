В январе цена квадратного метра в нижегородских новостройках выросла на 0,4%

Медианная стоимость квадратного метра в нижегородских новостройках при первичной продаже от застройщика в начале 2025 года составила 183 тыс. руб. По сравнению с декабрем прошлого года месяц она увеличилась на 0,4%. При этом количество доступных предложений осталось на том же уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным «Яндекс Недвижимости», средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке в январе составила 9,9 млн руб. За месяц она выросла на 2%.

Средняя площадь квартиры, продаваемой на первичном рынке в Нижнем Новгороде, в начале года составляет 53,2 кв.м.

В 13 из 16 российских мегаполисов в начале года зафиксирован рост медианной цены квадратного метра. В среднем он составил +0,9%. Медианная стоимость метра в новостройках при первичной продаже от застройщика снизилась только в Уфе (-2,7% до 160 тыс. руб.), Волгограде (-0,7% до 138 тыс. руб.) и Омске (-0,4% до 148 тыс. руб.).

Средняя цена квадратного метра «от девелопера» в мегаполисах России по данным на середину января составляет около 179 тыс. руб. Количество объявлений о продаже новостроек в первой половине января 2025 года снизилось на 5,6%.

Андрей Репин