В Челябинской области снова объявили штормовое предупреждение

В Челябинской области 29 января в большинстве районов будет идти мокрый снег, ожидаются слабые метели и гололед, сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал» со ссылкой на Челябинский гидрометцентр.

Прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью температура будет от нуля до минус пяти градусов, днем — от минус трех до плюс двух. Ветер северный и северо-западный 4-9 м/с Водителей просят воздержаться от поездок по федеральным трассам в условиях снегопада и плохой видимости.

Виталина Ярховска