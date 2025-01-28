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В Челябинской области снова объявили штормовое предупреждение

В Челябинской области 29 января в большинстве районов будет идти мокрый снег, ожидаются слабые метели и гололед, сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал» со ссылкой на Челябинский гидрометцентр.

Прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью температура будет от нуля до минус пяти градусов, днем — от минус трех до плюс двух. Ветер северный и северо-западный 4-9 м/с Водителей просят воздержаться от поездок по федеральным трассам в условиях снегопада и плохой видимости.

Виталина Ярховска

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