Платежи в бюджет Перми за земельные участки за год выросли на 11%

По итогам 2024 года в бюджет Перми от использования земельных участков поступило 3,5 млрд руб. Это на 435,8 млн руб. (или на 11,1%) больше платежей, поступивших в 2023 году. Как сообщили в городском департаменте земельных отношений, источниками поступлений являются платежи по земельному налогу, аренде участков, продаже территорий в собственность, использованию сервитутов, а также средства, полученные в результате торгов по передаче земли в аренду и собственность. Еще одним источником пополнения бюджета стало сокращение задолженности прошлых лет за аренду земель. С января по декабрь 2024 года она снизилась на 51,7 млн руб., или на 19,6% от общего объема долга, сложившегося на начало 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В частности, департамент земельных отношений направил в 2024 году должникам 788 претензионных писем на общую сумму 73,7 млн руб. Благодаря этому в бюджет Перми за прошлый год поступило 33,1 млн руб. Кроме того, в суды в 2024 году было направлено 314 исковых заявлений о взыскании задолженности на сумму 25,9 млн руб. По исполнительным листам, выданным в том числе по решениям судов прошлых лет, от службы судебных приставов в 2024 году поступило 27,1 млн руб. По итогам встреч с должниками в городскую казну вернули 32,5 млн руб. земельных долгов.

Начальник городского департамента земельных отношений Лариса Пьянкова отметила, что увеличение доходов от использования участков стало результатом комплекса мер по повышению эффективности управления земельными ресурсами, улучшения налогового администрирования и рационального использования земель. «Рассчитываем, что нам и в дальнейшем удастся сохранить полученные результаты в данном направлении»,— выразила надежду госпожа Пьянкова.