Девять представителей общественности претендуют на семь мест в ККС

У текущего состава Квалификационной коллегии судей (ККС) Нижегородской области в этом году истекает срок полномочий. ККС готовит представления для назначения судей, принимает их отставки, присваивает очередные классы, а также рассматривает материалы о нарушениях в судейском сообществе, наказывая провинившихся. Нижегородское заксобрание должно выбрать семь представителей общественности в новый состав ККС. Однако на вакантные места претендуют девять кандидатов, в основном выдвинутых вузами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Это заместитель директора Приволжского филиала Российского госуниверситета правосудия (РГУПс) Александр Аникин, заместитель декана факультета повышения квалификации и переподготовки судей РГУПс Вера Елисеева, завкафедрой уголовного права и процесса юрфака ННГУ Елена Леханова, судья Нижегородского облсуда в отставке Марина Медведева, заместитель декана юрфака ННГУ Максим Прилуков и завкафедрой гражданского права Ольга Сиземова, мировой судья в отставке Ирина Софронова, директор службы внутреннего контроля «НБД-Банка» Марина Тихомирова и завкафедрой гражданско-правовых дисциплин Волжского госуниверситета водного транспорта Николай Чих.

Из-за большего количества двух претендентов отсеют при назначении в ККС. В связи с этим депутат и советник губернатора Дмитирй Бедняков предложил комитету по госвласти предварительно обсудить кандидатуры, чтобы предложить семь рекомендованных человек в ККС. Областное заксобрание выберет представителей общественности в феврале, обсудив каждого кандидата.

Иван Сергеев