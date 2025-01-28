«Газификация севера Нижегородской области — наша общая задача»

В Нижегородской области по предложению губернатора на пять лет от налога на имущество освободят вновь вводимые объекты газотранспортной системы. Компания «Газпром газораспределение Нижний Новгород» попросила предоставить ей налоговую льготу. Это вызвала много споров среди депутатов, но комитет по бюджету поддержал поправку единогласно. Глава комитета Александр Шаронов назвал это «необходимой мерой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шаронов, председатель бюджетного комитета законодательного собрания Нижегородской области

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Александр Шаронов, председатель бюджетного комитета законодательного собрания Нижегородской области

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Предоставление «Газпрому» налоговой льготы для газификации северных территорий Нижегородской области это важное решение. У нас утверждена десятилетняя программа газификации с 2022 по 2032 год, по ней регион предоставляет налоговую льготу для тех объектов, которые будут вводиться после 2025 года. Это необходимая мера господдержки, так как газификация севера области – проблема давняя, она стоит в повестке еще с советских времен. В последние несколько лет региональной власти удалось достичь с «Газпромом» конкретных решений по плановым работам. Мы очень надеемся, что это даст эффект и повысит качество жизни наших земляков в регионе.

По ряду проектов поселковых газопроводов есть проектно-сметная документация. Важно, чтобы она, что называется, не протухла. Если не выполнить строительство в определенные сроки, то документацию придется корректировать, заново проходить с ней госэкспертизу – это увеличивает временные и финансовые затраты. Для «Газпрома» вести газ в малонаселенные районы очень невыгодно в финансовом плане. Но это социальный проект, газ нужен жителям в глубинке. Есть соответствующее поручение президента и если «Газпром» — это наше национальное достояние, то он должен приносить пользу всем людям.

Гафизикация региона — наша совместная задача, поэтому регион будет всячески помогать «Газпрому», в том числе предоставляя льготы по налогу на имущество. Нижегородская область тоже должна вложиться в газификацию со своей стороны, потому что «Газпром» инвестирует в нее колоссальные деньги.

Записал Роман Кряжев