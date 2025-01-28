Очередь травмпункта в Нижнем Тагиле открыли после ремонта по поручению Путина

В Нижнем Тагиле открыли первую очередь травмпункта Городской больницы №1 после капитального ремонта, который был выполнен по поручению президента Владимира Путина, сообщил департамент иформационной политики Свердловской области.

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Из областного бюджета были выделены деньги на разработку проектной документации — стоимость работ составила более 130 млн руб., а для оснащения травмпункта больнице выделено около 18,5 млн руб. при содействии регионального Минздрава. Травмпункт занимает первый и второй этажи трехэтажного здания площадью около 1,4 тыс. кв. м. — в январе сотрудники вернулись в обновленные кабинеты травмпункта и рентгеновского кабинета. К маю планируется завершить ремонт фасада, на третьем этаже которого будет создано отделение амбулаторной реабилитации более чем за 17 млн руб.

Сотрудники травмпункта в круглосуточном режиме оказывают помощь жителям не только Нижнего Тагила, но и всего Горнозаводского округа. В среднем за год здесь принимают порядка 54 тысяч человек.

Напомним, Путин посетил Нижний Тагил в апреле 2024 года. Ремонт травмпункта по его поручению начали в июле-августе 2024 года, при этом здание было построено в 1947 году.

Ирина Пичурина