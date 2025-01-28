Фигурант дела о «мертвых душах» в челябинском онкоцентре не смог выйти из СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменений постановление первой инстанции о продлении срока содержания под стражей рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Гайка Рафаеляна. Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и даче крупной взятки должностному лицу (п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ) пробудет в следственном изоляторе до 5 марта, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ

По версии следствия, господин Рафаелян в 2021-2024 годах вместе с главврачом областного центра Дмитрием Ростовцевым и начальником административно-хозяйственной части Татьяной Вяткиной участвовал в схеме фиктивного трудоустройства, чтобы присваивать заработную плату. Для этого фигурант передал начальнику АХЧ не менее 450 тыс. руб. Адвокат фигуранта пытался обжаловать решение суда от 23 декабря 2024 года о продлении срока содержания под стражей, ссылаясь на отсутствие оснований для изоляции. Однако облсуд отказал в удовлетворении заявления.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», первым по делу о фиктивном трудоустройстве задержали Дмитрия Ростовцева в начале августа. В отношении главврача онкоцентра возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, в 2021-2024 годах Дмитрий Ростовцев вместе с подчиненными устраивал на работу фиктивных сотрудников, получая за них заработную плату. Ущерб бюджету оценивается в размере 2,7 млн руб. Дмитрий Ростовцев пробудет в СИЗО также до 5 марта.

Виталина Ярховска