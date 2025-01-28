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Сочи возглавил топ направлений для ранних бронирований на лето

Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для ранних бронирований на лето. Курорт собрал 19% бронирований. В среднем путешественники бронируют номера на девять дней. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,3 тыс. руб., по данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Второе место занял Санкт-Петербург, который собрал 7% бронирований. Путешественники планируют остаться в культурной столице в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость ночи размещения составляет 5,4 тыс. руб.

Закрывает топ-3 популярных направлений для ранних бронирований на лето Анапа. Курорт собрал 6% бронирований. Путешественники предпочитают бронировать номера в среднем на девять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 5 тыс. руб.

В топ-10 направлений для ранних бронирований попали и другие города Краснодарского края. Геленджик занят пятое место. Средняя продолжительность поездки составляет девять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения — 5,8 тыс. руб.

Ейск занял седьмое место. На курорте туристы предпочитают бронировать номера на 10 дней, средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,3 тыс. руб.

Мария Удовик

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