Сочи возглавил топ направлений для ранних бронирований на лето

Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для ранних бронирований на лето. Курорт собрал 19% бронирований. В среднем путешественники бронируют номера на девять дней. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,3 тыс. руб., по данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Второе место занял Санкт-Петербург, который собрал 7% бронирований. Путешественники планируют остаться в культурной столице в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость ночи размещения составляет 5,4 тыс. руб.

Закрывает топ-3 популярных направлений для ранних бронирований на лето Анапа. Курорт собрал 6% бронирований. Путешественники предпочитают бронировать номера в среднем на девять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 5 тыс. руб.

В топ-10 направлений для ранних бронирований попали и другие города Краснодарского края. Геленджик занят пятое место. Средняя продолжительность поездки составляет девять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения — 5,8 тыс. руб.

Ейск занял седьмое место. На курорте туристы предпочитают бронировать номера на 10 дней, средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,3 тыс. руб.

Мария Удовик