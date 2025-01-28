Два челябинских автобуса изменят маршруты из-за ограничений на Троицком тракте

В Челябинске автобусы №14 Автовокзал «Центральный» — поселок Новосинеглазово и №52 Автостанция «Южная» — сад Жилищник изменят маршруты. Новые трассы движения вводят с 30 января. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

Теперь автобусы №14 и №52 не будут проезжать через торговый центр «Маяк» и строительный центр «Челси» по Троицкому тракту и Дарвина. Их направят по улице Игуменка. После этого маршрут №14 продолжит движение по Доватора до железнодорожного вокзала, а №52 — по улице Салтыкова до Областной больницы.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с 27 января мост Троицкого тракта в районе железнодорожной станции «7 км» закрыт для большегрузов массой более 15 т.