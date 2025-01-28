В Удмуртии оштрафовали подрядчика за срыв сроков строительства школы в Пычанках

Подрядчика оштрафовали на 300 тыс. руб. за нарушение сроков строительства школы в деревне Пычанки в Завьяловском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. Ремонт школы в рамках нацпроекта выполняла организация ООО «Дельта-Строй».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Строительство школы на 825 мест должно было закончиться по контракту 31 октября 2024 года. «Дельта-Строй» привлекли к ответственности за неисполнение обязательств по контракту (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ).

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что строительство школы началось в 2021 году. С января по февраль 2025 года планируется получить лицензию и завершить пуско-наладочные работы и благоустройство территории с озеленением. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Глава Удмуртии Александр Бречалов посетил школу в мае 2024 года. Тогда он назвал объект «долгостроем» и признал, что власти региона ошиблись при выборе подрядчика, что привело к «сдвигу вправо по срокам сдачи и удорожанию по стройматериалам». Глава республики отметил, что новый подрядчик «проверенный, он строил школу в Ягуле».