Бывший спикер думы Чернушки возглавил подрядную организацию
Бывший спикер думы Чернушинского округа Андрей Галиханов возглавил ООО «Унидорстрой» — пермскую подрядную организацию, сообщает «СПАРК-Интерфакс». Изменения в ЕГРЮЛ внесены 27 января. Ранее господин Галиханов уже возглавлял это ООО с 2018 по 2021 год. Компания занимается содержанием дорог в Чернушке.
Андрей Галиханов
Фото: ТИК Чернушенского округа
До 2024 года Андрей Галиханов возглавлял думу Чернушинского округа. На прошедших в прошлом году выборах он был выдвинут на выборы «Единой Россией» в округе №10, но отказался участвовать в выборах по состоянию здоровья. В результате в округе остался лишь один кандидат — представитель ЛДПР, пожарный Константин Булышев, и выборы были отложены.
Минувшим летом суд признал господина Галиханова, как бывшего директора ООО «Дорос», виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере за период 2013–2014 годов. Суд оштрафовал его на 350 тыс. руб. и освободил от наказания за истечением срока давности, сообщал «РБК-Пермь».