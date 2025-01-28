Бывший спикер думы Чернушки возглавил подрядную организацию

Бывший спикер думы Чернушинского округа Андрей Галиханов возглавил ООО «Унидорстрой» — пермскую подрядную организацию, сообщает «СПАРК-Интерфакс». Изменения в ЕГРЮЛ внесены 27 января. Ранее господин Галиханов уже возглавлял это ООО с 2018 по 2021 год. Компания занимается содержанием дорог в Чернушке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Галиханов

Фото: ТИК Чернушенского округа Андрей Галиханов

Фото: ТИК Чернушенского округа

До 2024 года Андрей Галиханов возглавлял думу Чернушинского округа. На прошедших в прошлом году выборах он был выдвинут на выборы «Единой Россией» в округе №10, но отказался участвовать в выборах по состоянию здоровья. В результате в округе остался лишь один кандидат — представитель ЛДПР, пожарный Константин Булышев, и выборы были отложены.

Минувшим летом суд признал господина Галиханова, как бывшего директора ООО «Дорос», виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере за период 2013–2014 годов. Суд оштрафовал его на 350 тыс. руб. и освободил от наказания за истечением срока давности, сообщал «РБК-Пермь».