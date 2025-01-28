Определен проектировщик реконструкции спорткомплекса «Орленок»

Победителем конкурса на право проектирования реконструкции спорткомплекса «Орленок» в Перми признано пермское ООО «Верхнекампроект». Цена контракта составит 24 млн руб. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано в техническом задании, подрядчик должен разработать проект реконструкции ледовой арены, ремонта стен, кровли, внутренних помещений. На объекте необходимо также обновить все инженерные сети.

К проектированию требуется приступить 15 октября 2025 года, сдать готовую документацию заказчику — 31 декабря 2025 года.