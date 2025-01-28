Высокопоставленные силовики из Самары обвиняются во взятке на 2 млн рублей

Суд в Самаре рассмотрит уголовное дело начальника Приволжского окружного управления материально-технического снабжения МВД РФ и экс-главы отдела вещевого снабжения этой же структуры. Первому из них инкриминируется получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), второму — посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с 2019-го по 2024 годы начальник ведомства через посредника, бывшего руководителя отдела вещевого снабжения, получил от представителя коммерческой фирмы свыше двух млн руб. Деньги передавались за общее покровительство при заключении с указанной компанией госконтрактов на пошив форменной одежды и помощь в приемке поставленных товаров.

В отношении силовика и его бывшего подчиненного было возбуждено уголовное дело по материалам УФСБ России по Самарской области. В настоящее время его расследование завершено. Утверждено обвинительное заключение.

Георгий Портнов