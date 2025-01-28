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Прокуратура Сочи вернула залоговое жилье пострадавшим от микрозайма

В Сочи возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) против микрофинансовой организации, сообщили «Ъ-Кубань» в городской прокуратуре.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Установлено, что в декабре 2018 года потерпевший обратился в кредитную организацию для получения займа под залог недвижимости. Вместо договора займа с ним фактически заключили договор купли-продажи земельного участка, дома и квартиры общей стоимостью 40 млн руб. Мошенники незаконно завладели имуществом, что привело к выселению восьми человек.

Прокуратура добилась отмены решения суда о выселении, взяла под контроль расследование уголовного дела и процесс восстановления прав потерпевших на жилье.

Наталья Решетняк

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