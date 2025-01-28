Прокуратура Сочи вернула залоговое жилье пострадавшим от микрозайма
В Сочи возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) против микрофинансовой организации, сообщили «Ъ-Кубань» в городской прокуратуре.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
Установлено, что в декабре 2018 года потерпевший обратился в кредитную организацию для получения займа под залог недвижимости. Вместо договора займа с ним фактически заключили договор купли-продажи земельного участка, дома и квартиры общей стоимостью 40 млн руб. Мошенники незаконно завладели имуществом, что привело к выселению восьми человек.
Прокуратура добилась отмены решения суда о выселении, взяла под контроль расследование уголовного дела и процесс восстановления прав потерпевших на жилье.