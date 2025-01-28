Жителя Куеды будут судить за приготовление к убийству супруги

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование в отношении 49-летнего жителя Куединского округа, обвиняемого в приготовление и организация убийства из корыстных побуждений по найму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый на допросе

Фото: СУ СКР по Пермскому краю Обвиняемый на допросе

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

По версии следствия, в августе 2024 года злоумышленник в целях завладения долей на принадлежащее его бывшей супруге фермерское хозяйство попросил знакомого помочь организовать ее убийство. Приятель обвиняемого сообщил об этом в правоохранительные органы и принял участие в проведении оперативных мероприятий, направленных на пресечение заказного убийства.

29 октября 2024 года, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия, мужчина сообщил заказчику недостоверные сведения о смерти его бывшей супруги и об обстоятельствах ее убийства. В подтверждение он продемонстрировал ему фотографию, на которой якобы изображена убитая. После этого заказчика преступления задержали сотрудники краевого УФСБ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Следователями собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.