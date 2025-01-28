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«Салават Юлаев» проиграл «Ак барсу» в Казани

Хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Казани.

Фото: Роман Хакимов / ХК "Салават Юлаев"

Фото: Роман Хакимов / ХК "Салават Юлаев"

В начале матча хозяева вышли вперед уже на второй минуте. На 34-й минуте казанцы увеличили преимущество до двух голов, однако Джош Ливо быстро сократил разрыв до одного.

Во втором периоде уфимская команда взяла инициативу. Саша Хмелевский сравнял счет на 47-й минуте, а Михаил Науменков вывел «Салават Юлаев» вперед через четыре минуты после того, как голкипер казанцев неудачно выбросил шайбу. Однако «Ак Барс» смог сравнять счет в большинстве на 55-й минуте.

В овертайме обе команды активно атаковали ворота друг друга. На последней минуте дополнительного времени хозяева забили победный гол, завершив встречу со счетом 4:3 в свою пользу.

Олег Вахитов

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