«Салават Юлаев» проиграл «Ак барсу» в Казани

Хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Хакимов / ХК "Салават Юлаев" Фото: Роман Хакимов / ХК "Салават Юлаев"

В начале матча хозяева вышли вперед уже на второй минуте. На 34-й минуте казанцы увеличили преимущество до двух голов, однако Джош Ливо быстро сократил разрыв до одного.

Во втором периоде уфимская команда взяла инициативу. Саша Хмелевский сравнял счет на 47-й минуте, а Михаил Науменков вывел «Салават Юлаев» вперед через четыре минуты после того, как голкипер казанцев неудачно выбросил шайбу. Однако «Ак Барс» смог сравнять счет в большинстве на 55-й минуте.

В овертайме обе команды активно атаковали ворота друг друга. На последней минуте дополнительного времени хозяева забили победный гол, завершив встречу со счетом 4:3 в свою пользу.

Олег Вахитов