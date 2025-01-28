В Башкирии в этом году отремонтируют более 244 км «фонящих» дорог

Власти Башкирии в этом году намерены отремонтировать 244,2 км так называемых «фонящих» дорог (наиболее критикуемые жителями республики в связи с их состоянием). Об этом министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова доложила вчера в рамках «Транспортного часа» главе региона Радию Хабирову, сообщает его пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Кроме дорог, власти планируют отремонтировать более 300 погонных метров мостов. Общий объем финансирования составит 6,8 млрд руб. Среди ключевых объектов — автодорога Сибай–Акъяр в Баймакском и Хайбуллинском районах, где в этом году обновят 36 км.

Олег Вахитов