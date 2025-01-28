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Коммерсантъ FM
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Посол Зиновьев: Сеул серьезно воспринял предупреждение Москвы о поставках Киеву

Южнокорейская сторона серьезно отнеслась к предупреждениям России относительно возможных поставок вооружений Украине, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев. По его словам, власти Южной Кореи пока не дошли до практических шагов в вопросе поставок летального оружия Киеву.

Посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев

Посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев

Фото: Архив Георгия Зиновьева

Посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев

Фото: Архив Георгия Зиновьева

«Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне»,— сказал господин Зиновьев в беседе с газетой «Известия».

В настоящий момент, уточнил посол, в политической повестке Южной Кореи доминируют внутренние проблемы, а также вопросы налаживания отношений с новой администрацией США. Он отметил, что подавляющая часть жителей Южной Кореи выступает против передачи вооружений Украине.

В ноябре 2024 года Сеул допускал возможность поставок Украине летального оружия в связи с сближением России и КНДР и информацией о появлении северокорейских военных в Курской области. Однако после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США власти Южной Кореи пересмотрели эту возможность, писало агентство Bloomberg.

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