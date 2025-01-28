При атаках ВСУ на Горловку за сутки пострадали четыре человека

В результате атак вооруженных сил Украины по Горловке за сутки пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его данным, в Центрально-Городском районе пострадали сотрудник ГУП «Вода Донбасса» 1968 года рождения, а также женщина — водитель трамвая 1975 года рождения и мужчина 1958 года рождения.

«В Калининском районе в результате применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получил мужчина 1976 г. р. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь»,— сказано в сообщении главы ДНР в Telegram.

Согласно информации господина Пушилина, город подвергся более 20 вооруженным атакам за сутки. По его словам, обстрелы повредили шесть домов, школу, котельную и дворец культуры.