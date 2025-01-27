Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жительница Краснодара распылила перцовый баллончик на сотрудников УК

Жительница Краснодара распылила перцовый баллончик в сторону сотрудников управляющей компании (УК). Специалисты пришли отключить ей электроснабжение за долги, сообщает пресс-служба городского УМВД России.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Инцидент произошел 27 января в одной из многоэтажек в переулке Ленинском. Как отметили в ведомстве, горожанка систематически не оплачивает счета за электроэнергию.

Полиция проводит проверку в отношении женщины. По итогам мероприятий примут процессуальное решение.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...