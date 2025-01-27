Жительница Краснодара распылила перцовый баллончик на сотрудников УК
Жительница Краснодара распылила перцовый баллончик в сторону сотрудников управляющей компании (УК). Специалисты пришли отключить ей электроснабжение за долги, сообщает пресс-служба городского УМВД России.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Инцидент произошел 27 января в одной из многоэтажек в переулке Ленинском. Как отметили в ведомстве, горожанка систематически не оплачивает счета за электроэнергию.
Полиция проводит проверку в отношении женщины. По итогам мероприятий примут процессуальное решение.