На Кубани пресекли почти 9500 случаев несанкционированной торговли

В 2024 году в Краснодарском крае провели более 18,6 тыс. рейдов, в ходе которых составлено почти 9,5 тыс. протоколов за стихийную торговлю. Наибольшее количество нарушений выявили в Сочи, Анапе, Новороссийске и Белореченском районе, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным департамента потребительской сферы края, несанкционированная торговля наносит ущерб как экономике региона, так и здоровью граждан. Руководитель ведомства Роман Куринный отметил, что продавцы, не зарегистрированные как индивидуальные предприниматели (ИП) и не имеющие необходимых сертификатов на товары, создают угрозу для покупателей и препятствуют законной конкуренции.

Эксперт также добавил, что для ведения легального бизнеса на Кубани предоставлены все условия. Фермеры и предприниматели могут реализовывать свою продукцию на рынках, ярмарках и других организованных торговых точках.

За нарушение правил торговли предусмотрены штрафы: для граждан — от 4 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 30 до 50 тыс. руб.

Нурий Бзасежев