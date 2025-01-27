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В Адыгее завершили реконструкцию дороги к плато Лаго-Наки

В Минстрое РФ обсудили строительство курорта «Лагонаки» в Адыгее

В Министерстве строительства и ЖКХ России обсудили реализацию проекта курорта «Лагонаки» в Адыгее, включая развитие инфраструктуры. Совещание прошло под руководством заместителя министра Юрия Гордеева, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Участие в обсуждении приняли представители правительства Адыгеи, корпорации «Туризм.РФ», а также «РосСтройКонтроля», «Главгосэкспертизы», ПАО «Газпром», ПАО «Россети» и инвесторы.

Проект «Лагонаки» направлен на создание современного всесезонного курорта с отелями, горнолыжными трассами и канатными дорогами. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что инфраструктуру строят в рамках дорожной карты. По его словам, все договоры уже заключены, а средства направлены.

Завершена реконструкция участка автодороги Даховская — плато Лаго-Наки. Параллельно строят системы водоснабжения и водоотведения, а также подключают объекты к электроснабжению и газу.

Кроме того, на совещании рассмотрели вопросы госэкспертизы проектной документации, необходимые для дальнейшей реализации комплекса. По прогнозам властей Адыгеи, курорт «Лагонаки» станет важной частью национального туристического проекта и улучшит инвестиционный климат региона.

Нурий Бзасежев

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