В Краснодаре во время поездки в троллейбусе умер пассажир

В Краснодаре пассажир троллейбуса скончался во время поездки. Об этом сообщает телеканал «Краснодар» со ссылкой на очевидцев случившегося.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Инцидент произошел в троллейбусе №14. По словам свидетелей, один из пассажиров пожаловался на плохое самочувствие, после чего транспорт остановили.

На место вызвали медиков, однако мужчина скончался до прибытия скорой помощи. Остальных пассажиров высадили из троллейбуса.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Нурий Бзасежев