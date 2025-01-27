Взятки в особом порядке

Нижегородский райсуд начал рассматривать уголовное дело бывшего заместителя начальника отдела Волжско-Окского управления Ростехнадзора Сергея Кулькова, обвиненного в семи эпизодах получения взяток. Вместе с бывшим начальником Николаем Маркиным и замглавы управления Денисом Шакировым подсудимый собрал 15 млн руб. от руководства учебных центров за ускоренную аттестацию работников в области промышленной безопасности и энергетики, полагает следствие. В отличие от Николая Маркина, которого начали судить на прошлой неделе, Сергей Кульков полностью признал вину и раскаялся: доказательства обвинения его адвокат Михаил Хейфец назвал «железобетонными». Подсудимый заключил сделку со следствием, его уголовное дело будет рассмотрено в особом порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кульков признал вину и заключил сделку со следствием

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Сергей Кульков признал вину и заключил сделку со следствием

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Бывшему заместителю начальника отдела по надзору за энергоустановками, теплоснабжения и котлонадзора Волжско-Окского управления Ростехнадзора Сергею Кулькову 27 января зачитали обвинительное заключение по семи эпизодам получения взяток от руководства учебных центров (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Коррупционные преступления ему инкриминировали в составе преступной группы из бывшего замглавы управления Ростехнадзора Дениса Шакирова, экс-начальника отдела Николая Маркина, позднее к подельникам присоединился инспектор надзорного ведомства в Дзержинске Сергей Девяткин.

По фабуле дела, в 2021 году Денис Шакиров разработал схему поборов за ускоренную аттестацию работников компаний и слушателей курсов подготовки по промбезопасности. Преступный план состоял в том, что руководству образовательных организаций за деньги предлагали увеличить поток обучающихся, которым преподавали и у которых принимали экзамены сотрудники управления Ростехнадзора. Заседания аттестационной комиссии из работников надзорного ведомства для учебных центров проводились вне очереди, а экзаменаторы не только подсказывали правильные ответы, но и разрешали экзаменуемым пользоваться интернетом во время итогового тестирования.

За одного успешно сдавшего тесты выпускника подельники брали от двух до 6,5 тыс. руб. в зависимости от экзаменуемой квалификации, отметил гособвинитель.

Непосредственно Сергей Кульков искал учебные центры и договаривался с их руководством о взятках, посвящая их в разработанную начальством преступную схему, следовало из оглашенного в суде обвинительного заключения. Так, в 2021–2022 годах директор Нижегородского колледжа теплоснабжения и автоматических систем управления Юрий Комиссаров передал подельникам 1,5 млн руб. Еще 891 тыс. руб. отдала директор кстовского инновационного консалтингового центра «Кадры» Наталья Ильина: ей пообещали увеличить поток обучающихся за счет ускоренной аттестации выпускников. Еще 171 тыс. руб. фигурантам передал руководитель нижегородского учебного центра «Специалист». Директор учебного центра «Потенциал» Марина Горлова перечислила предполагаемым участникам преступной схемы 2,2 млн руб.

С появлением в конце 2021 года в числе подельников инспектора общепромышленного надзора Сергея Девяткина суммы взяток выросли. Так, за аттестацию вне очереди слушателей курсов подготовки Института повышения квалификации «Промышленная безопасность» и увеличение потока учащихся, которым преподавали сотрудницы Ростехнадзора, руководство института отдали участникам преступной схемы 2,9 млн руб. Еще 2,6 млн руб. перечислили учредители центра «Биота».

Однако больше всех остальных коллег — 4,8 млн руб. — фигурантам отдал директор учебного центра «Промтехэксперт» Николай Федоров.

Всего в 2021–2022 годах участники коррупционной схемы получили 15 млн руб. незаконного вознаграждения.

По данным следствия, Денис Шакиров, Николай Маркин и Сергей Кульков принимали деньги не только в офисе Ростехнадзора на Гребешковском канале, но и переводами, в том числе по реквизитам знакомых коммерсантов. Некоторые переводы от учебных центров проводили под видом оплаты образовательных услуг сотрудников надзорного ведомства, отмечается в обвинении.

Сергей Кульков сообщил «Ъ-Приволжье», что полностью признал вину по всем семи инкриминируемым ему преступлениям и раскаялся в содеянном. Его адвокат Михаил Хейфец добавил, что у обвинения «железобетонные» доказательства вины подсудимого и смысла в затяжном расследовании нет. Поэтому его подзащитный заключил досудебное соглашение со следствием и дал подробные показания об обстоятельствах преступления.

В свою очередь прокурор ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, когда суд практически не изучает доказательства сторон, быстро переходит к судебным прениям и выносит только обвинительный приговор. Рассмотрение уголовного дела продолжится на следующей неделе.

Как писал «Ъ-Приволжье», на прошлой неделе Нижегородский райсуд начал рассматривать уголовное дело в отношении Николая Маркина, которому инкриминировали десять коррупционных эпизодов. Кроме поборов с учебных центров ему вменили в вину личное получение взяток за ускоренную аттестацию работников Первой грузовой компании и Волго-Вятского управления Центробанка. Николай Маркин признал вину частично: его защита полагает, что состав преступлений с участием его бывших коллег квалифицирован некорректно.

Роман Рыскаль