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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

ПСБ подтвердил планы переезда в Ярославскую область и смену адреса юридической и налоговой регистрации компании. Об этом глава банка Петр Фрадков и губернатор Михаил Евраев говорили в Ростове Великом, где было подписано соглашение о сотрудничестве на пять лет. Документ предусматривает проведение комплекса мероприятий по созданию новой инфраструктуры в связи с релокацией более 5 тыс. сотрудников банка и членов их семей и необходимой для этого социальной базы — детских садов, школ и медицинских учреждений, спортивной инфраструктуры. План переезда, а также соответствующие инициативы будут направлены на формирование благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы региона в целом. По словам Фрадкова, по общему количеству работающих здесь наших сотрудников Ярославская область является третьим в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Этот регион знаком банку и является перспективной площадкой для реализации инвестиционных и социальных проектов.

Tesla подала иск против ЕС из-за пошлин на китайские электромобили. Меры введены после расследования препятствующей добросовестной конкуренции практики Пекина по стимулированию внутреннего производства. Пошлины составляет 35%. «Интерфакс» напоминает, что пятая часть проданных в Европе электрокаров собраны в КНР. Аналогичные жалобы направили ранее BMW, BYD и Geely.

«Ашан» вновь заявил, что не собирается уходить с российского рынка и продолжит работу. Сообщение о продаже активов ритейлер назвал слухами, сообщает AFP. Агентство напоминает, что в России у «Ашана» 230 магазинов, где работает около 30 тыс. человек.

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