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Кубанский застройщик вложит 28 млрд рублей в строительство ЖК в Ленобласти

Компания Dogma из Краснодарского края инвестирует 28 млрд руб. в строительство жилого комплекса «Dogma Юкки» во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба девелопера. Финансовым партнером проекта стал Сбер.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На первом этапе построят три очереди общей площадью 120 тыс. кв. м, включающие пять двенадцатиэтажных корпусов, четыре многоуровневых паркинга и детский сад на 150 мест. В 2024 году компания получила разрешение на строительство первого дома на 1 тыс. квартир и двух паркингов на 422 места. Строительные работы уже начались.

Проект стал первым для Dogma в Северо-Западном федеральном округе. По словам президента компании Дениса Морозова, Ленинградская область является стратегически важным регионом для дальнейшего развития девелопера.

Компания, основанная в 2009 году, занимает четвертое место в России по объему текущего строительства и возводит более 2 млн кв. м жилья в пяти регионах. Земельный участок в 7,4 га для проекта был приобретен в феврале 2024 года на аукционе за 841 млн руб.

Анна Гречко

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