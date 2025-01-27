В Краснодаре с начала года убрали 28 бесхозных автомобилей

В Краснодаре с начала 2025 года убрали 28 бесхозных автомобилей. Наибольшее количество брошенных транспортных средств обнаружили в Карасунском округе — 13 единиц. В Центральном округе выявили девять, а в Западном — шесть авто, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В администрации города также уточнили, что часть машин была убрана самими владельцами. Остальные автомобили эвакуировали на штрафстоянки.

Горожанам напомнили, что о разукомплектованных или брошенных без госномеров автомобилях можно сообщить в администрацию округа или в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону 050.

Ранее глава города Евгений Наумов поручил усилить контроль за вывозом брошенных транспортных средств. Мэр также призвал жителей активнее информировать о подобных случаях для ускорения уборки автомобилей.

Нурий Бзасежев