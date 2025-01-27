Во вторник в Черноземье будет малооблачно, без осадков, от 0°С до +5°С

В большинстве регионов Черноземья во вторник, 28 января, прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от 0°С до +5°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Белгороде и Воронеже ближайшей ночью ожидается облачность при 0°С...+1°С, без осадков. Днем в облцентрах будет малооблачно при +4°С, без осадков.

В Курске ночью прогнозируют облачность с прояснениями при +2°С, без осадков. Днем — малооблачность при +4°С, без осадков.

В Липецке ночью ожидается облачность при +1°С, без осадков. Днем — переменная облачность при +5°С, без осадков.

В Орле температура составит +3°С…+5°С. Ночью возможна облачность, без осадков, днем — переменная облачность, также без осадков.

В Тамбове ночью прогнозируется облачность при +1°С, без осадков. Днем — облачность с прояснениями при +4°С, без осадков.

Анастасия Колпачева