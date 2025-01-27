Наставнику бывшего пермского губернатора вручили Орден Дружбы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении старшего тренера Центра спортивной подготовки Александра Алымова Орденом Дружбы. Документ опубликован на президентском сайте 24 января. Награда вручена за заслуги в области физической культуры и спорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Российский Союз боевых искусств Фото: Российский Союз боевых искусств

Александр Алымов – глава федерации киокусинкай РФ, тренер-преподаватель высшей категории, обладатель шестого дана карате киокусинкай. В 1996 году был назначен главным тренером национальной сборной России. Подготовил четырех мастеров спорта международного класса, 20 мастеров спорта России. Сегодня ученики Алымова возглавляют мировой список сильнейших бойцов. России Александр Алымов известен как спортивный наставник бывшего губернатора Прикамья, вице-премьера РФ Юрия Трутнева. В 2024 году стал почетным гражданином Перми.