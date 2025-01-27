В Казани осудят уроженца Удмуртии за хищение у 10 граждан 27,9 млн рублей

В Казани 27-летний уроженец Сарапула Удмуртской Республики предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на сумму более 27,9 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, с 2019 года по 2021 год фигурант, находясь на территории Татарстана, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, под видом обучения финансовой грамотности и брокерской деятельности от имени компании «Файненшл Траст» и «ФТ-групп» похитил у 10 россиян более 27,9 млн руб.

Уроженец Удмуртии обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Фигурант признал свою вину. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани.

В отношении четырех соучастников уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

Диана Соловьёва