Перечислены самые опасные участки М-4 «Дон» в Ростовской области из-за тумана

Водителям Ростовской области назвали участки федеральной трассы М-4 «Дон» с наиболее ограниченной видимостью из-за густого тумана. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно сообщению, следует быть особенно внимательными на 801 км трассы в Чертковском районе и на участке с 838 по 856 км в Миллеровском районе.

Кроме того, из-за непогоды опасность существует на участках трассы Р-260 «Волгоград — Каменск» в Тацинском, Белокалитвинском, а также Каменском районах Ростовской области.

Анастасия Казуков