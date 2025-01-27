Лишь 100 жалоб из тысячи на нижегородских судей подтвердились в ККС

В 2024 году в Квалификационную коллегию судей (ККС) Нижегородской области поступило 1124 жалобы на действия федеральных и мировых судей. Как рассказал представитель общественности в ККС Алексей Мартынов, из этого массива 427 жалоб касались нарушения процессуальных и прочих правовых норм, 112 жалоб было на волокиту, 19 – на неэтичное поведение судей, было и несколько анонимок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Квалификационной коллегией были даны ответы на 1011 жалоб , 64 были возвращены без рассмотрения, еще 40 жалоб отозваны заявителями. Обоснованными в прошлом году были признаны 100 жалоб, что на пять жалоб меньше, чем в 2023 году», – подытожил господин Мартынов.

Областная ККС также привлекла к дисциплинарной ответственности трех судей из Дзержинского, Арзамасского городских судов и Перевозского райсуда. Одного из них предупредили, а двух понизили в квалификационном классе – это новый вид наказания. Основанием стали нарушения этических норм, правил делопроизводства о несвоевременное рассмотрение заявлений от граждан.

Иван Сергеев