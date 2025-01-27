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На заводе «Красное Сормово» уволили директора

Сегодня, 27 января, совет директоров судостроительного завода «Красное Сормово» рассмотрел вопрос «о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа», как он значился в повестке. Официального сообщения о результатах заседания еще нет. Однако по информации «Ъ-Приволжье», совет директоров принял решение об отставке гендиректора предприятия Станислава Кругляшова. Он был назначен в июле 2024 года и проработал руководителем нижегородской верфи несколько месяцев.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В ближайшее время должен решиться вопрос с назначением нового руководителя предприятия. Собеседники в отрасли говорят, что наиболее вероятным кандидатом на «Красное Сормово» считается Сергей Ляшенко – заместитель гендиректора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по производственной деятельности. Он производственник, прошедший путь от рабочего на авиационном заводе «Знамя труда» до руководителя. Работал в НПЦ газотурбостроения «Салют», «Пермских моторах», в 2017 году пришел работать в ОСК руководителем департамента технического развития.

ОСК выступает головным холдингом, в который входит и нижегородская верфь. Ранее в корпорации обещали, что «Красное Сормово» станет первым заводом в периметре ОСК, на котором пройдет масштабная модернизация с внедрением крупноблочного потокового производства судов.

Иван Сергеев

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