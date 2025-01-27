В ЮФО 80% стажеров остаются работать на постоянной основе в Сбербанке

По итогам 2024 года 80% студентов из ведущих вузов Юга России и Северного Кавказа, которые проходили программу стажировки в системе банка, приняли решение остаться на постоянную работу. Об этом «Ъ» сообщает пресс-служба Сбербанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы гордимся тем, что 80% наших стажеров на Юге России и Северном Кавказе выбирают Сбер в качестве первого места работы, отмечает HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова. Инвестиции в молодежь — это инвестиции в будущее компании и страны».

Программа стажировок банка предполагает погружение в бизнес-задачи, обучение под руководством опытных наставников, а также участие в проектах по развитию региона. Всего за год практику в Сбербанке прошли почти 14 тысяч студентов из разных регионов России, а участие в мероприятиях, посвященных карьерному росту, посетили около 700 тысяч человек.