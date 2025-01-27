«Глобализм в опасности»

Первая победа Дональда Трампа — президент США сумел убедить Колумбию принять самолеты с нелегалами. Ранее президент страны Густаво Петро отказался это делать. В ответ глава Белого дома пригрозил стране торговой войной. В результате компромисс был оперативно достигнут. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что администрация Трампа серьезно рискует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В мировой политике произошла почти сенсация. Дональд Трамп, не успев въехать в Белый дом, победил в молниеносной торговой войне с соседним государством. Как таковой торговой войны не было, но угроза ее начать сработала. Длилось все это действо меньше суток. Колумбия отказалась принимать своих граждан, которых Америка признала нелегалами и отправила домой военно-транспортными самолетами.

Левый президент Густаво Петро, который, как считается, сильно недолюбливает Дональда Трампа, счел это унижением для своей страны. Глава Белого дома в ответ объявил о намерении немедленно ввести заградительные пошлины на весь колумбийский экспорт в США. Дело было утром, к вечеру компромисс был достигнут. Господин Петро согласился отравить за земляками свой личный президентский самолет. Белый дом, со своей стороны, выпустил пресс-релиз в том ключе, что нас снова уважают, мы вернулись, Америка вновь станет великой.

Правда, победа пока единичная, в частности, остается Мексика, которая также отказалась принимать американские самолеты с нелегалами. Здесь явно будет сложнее, потому что страна эта и больше, и намного сильнее. Кроме того, борьба с нелегальной миграцией — улица с двусторонним движением. Без хороших отношений с соседями проблему будет решить непросто. Нельзя же постоянно держать армию на границах. Чем показательная эта история? Тактика и методы Трампа очень простые: или соглашайтесь на мои условия, или торговая война. Понятно, что повторить подобное с так называемыми большими странами, как было сказано выше, будет явно сложнее.

Но, скажем, России он сделал именно такое предложение, и Китаю на то же самое намекает. В этой связи нужно напомнить очередную прописную истину: подобные методы хороши, когда они работают постоянно или срабатывают в большинстве случаев. В случае с Колумбией получилось, но если дальше начнутся сбои, что весьма вероятно, тогда это поставит под сомнение состоятельность Трампа как политика.

Уважать с ходу перестанут, и в первую очередь маленькие бедные соседи. И это вдвойне унизительно.

Также не секрет, что любое действие рождает противодействие. Так можно, если не весь мир, но многих против себя настроить. Например, Европу. А без союзников нельзя, всегда нужно на кого-то опираться. Рискует 47-й президент Соединенных Штатов. В целом глобализм в опасности. Главное заключается в том, чтобы имело место не только разрушение, но и созидание. С этим всегда получается не лучшим образом, в результате кризисы и возникают.

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Дмитрий Дризе