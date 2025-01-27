Европа считает брони

44% билетов, купленных россиянами на февраль 2025 года, пришлись на международные направления. По данным сервиса «Авиасейлс», год к году показатель вырос на 10 процентных пунктов. При этом туроператоры отчитывались, что за весь 2024-й число поездок за границу увеличилось на 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин говорит, что динамика роста цен на зарубежные поездки зачастую ниже, чем на внутренние: «В топе туристических предпочтений Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Египет зимой. К весенне-летнему сезону мы видим рост числа бронирований по Турции. Хорошая динамика по Мальдивам. Китай —лидер по динамике именно роста продаж.

Правильнее сказать, что это все-таки не рост, а пока только восстановление спроса, хотя ряд стран показывает лучшую динамику, чем до пандемии, например, Таиланд. Здесь важный фактор — увеличение объема предложений и все-таки не такое повышение цен на перелеты, которое было, в 2022 году. Даже путешествия в страны Европы сейчас тоже более доступны, так как многие лоукост-авиакомпаний через транзитные аэропорты предлагают бюджетные перелеты.

Растет и объем бронирований в европейских странах. Если раньше билет в Европу стоил 90–150 тыс. руб. туда и обратно, сейчас много вариантов, например, через Баку, Ереван по 40–60 тыс. руб. И туроператоры предлагают турпакеты и на Кипр, и в Грецию. Цены в валюте не так быстро растут, это в том числе и конкуренция с внутренним рынком. Конечно, сейчас межсезонье, легче записаться и подать документы на шенгенскую визу, это тоже стимулирует поездки в Европу».

В Ассоциации туроператоров России перед новогодними праздниками отмечали, что в визовых центрах европейских стран значительно увеличилось количество доступных слотов на подачу документов. И бронирования в этих странах продолжат расти, отмечает руководитель компании Mayel Travel Майя Котляр: «10% — это очень бурный рост по сравнению с 2024 годом. Психологическое состояние россиян изменилось: люди перестали бояться бронировать что-либо заранее, появилась возможность прогнозировать дальнейшую стратегию своей жизни.

Еще ярко выраженным трендом является рост бронирований по европейским направлениям. В Турцию уже все отъездили, она им, может быть, немножко даже приелась, и на рынок возвращаются Италия, Франция, Греция, туристы летают и на Кипр. То есть мы будем видеть нарастающий такой спрос по восстановлению европейских направлений. Конечно же, адаптивность увеличилась. То есть если иностранных карт раньше у россиян не было, сейчас с оплатами стало все проще, и карту можно оформить даже онлайн.

Что касается цен, смотря относительно чего они выросли. По сравнению с 2022-м и 2023 годом они, наоборот, скорректировались на 15-20% ввиду того, что открылись новые направления, полетные программы более-менее наладились, и появился выбор. Когда есть выбор, конкуренция, естественно, падают цены. Относительно 2024 года цены остались практически в том же диапазоне. Но из-за инфляции мы увидим рост где-то максимум 8-10% по всем рынкам».

Тем временем, по данным «Авиасейлс», в этом феврале самый длительный отдых россияне бронируют на Бали — больше двух недель. А самым семейным направлением стал Пхукет — почти каждый четвертый авиабилет приходится на пассажиров с детьми.

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Ульяна Горелова