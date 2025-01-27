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В Гыде на Ямале простятся с двумя погибшими участниками СВО

В селе Гыда Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) простятся погибшими в ходе проведения специальной военной операции (СВО) бойцами Владиславом Салиндером и Семеном Яптунаем, сообщили в администрации Тазовского района.

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Фото: администрация Тазовского района

Фото: администрация Тазовского района

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Фото: администрация Тазовского района

Фото: администрация Тазовского района

Похоронят их национальным обычаям, при этом с Владиславом Салиндером простились сегодня, 27 января. «Ребята — настоящие патриоты. Во время службы проявили мужество, храбрость и верность долгу. Их подвиг навсегда останется в памяти тазовчан»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина

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