В Гыде на Ямале простятся с двумя погибшими участниками СВО

В селе Гыда Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) простятся погибшими в ходе проведения специальной военной операции (СВО) бойцами Владиславом Салиндером и Семеном Яптунаем, сообщили в администрации Тазовского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: администрация Тазовского района Фото: администрация Тазовского района Следующая фотография 1 / 2 Фото: администрация Тазовского района Фото: администрация Тазовского района

Похоронят их национальным обычаям, при этом с Владиславом Салиндером простились сегодня, 27 января. «Ребята — настоящие патриоты. Во время службы проявили мужество, храбрость и верность долгу. Их подвиг навсегда останется в памяти тазовчан»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина