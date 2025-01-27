Прокуратура проводит проверку после отключения отопления в Красном Сулине
Из-за порыва трубы жители Красного Сулина остались без отопления. Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
На контроле прокуратуры находятся вопросы соблюдения прав граждан, а также сроков устранения аварии и возобновления подачи теплоснабжения. Как отмечается в сообщении, при наличии оснований в отношении виновных в происшествии примут меры прокурорского реагирования.