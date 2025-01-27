ГК «Дело» приступила к обработке скоропортящихся грузов в Новороссийске

ГК «Дело» расширяет номенклатуру обрабатываемых грузов на своем зерновом терминале в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Дело» Фото: ГК «Дело»

В январе 2025 года мультимодальный оператор «Рускон», входящий в ГК «Дело», получил разрешение Россельхознадзора на обработку скоропортящихся грузов. Первым стал паром из Турции с 29 рефрижераторными прицепами. Решение позволило организовать перетарку фруктов и овощей с парома на автотранспорт на терминале.

Зерновой терминал ГК «Дело» продолжает увеличивать операционные возможности, сохранив высокие объемы экспорта зерна. В планах компании также привлечение дополнительных грузопотоков и дальнейшее улучшение логистики.

Нурий Бзасежев