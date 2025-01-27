Казанца осудили за убийство знакомого топором
Кировский райсуд Казани признал виновным 41-летнего мужчину в убийстве 58-летнего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Казанца осудили за убийство знакомого топором
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По материалам дела, 16 сентября 2024 года осужденный был в гостях у своего знакомого в СНТ «Волга», где у них произошла ссора. В ходе конфликта он нанес не менее четырех ударов топором по голове потерпевшего. От полученных травм 58-летний мужчина скончался на месте.
Суд приговорил виновного к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.