Нижегородское юрлицо оштрафовали на 10 млн рублей за незаконное вознаграждение

Юридическое лицо в Нижнем Новгороде оштрафовали на 10 млн руб. по административной статье о незаконном вознаграждении (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе Советского районного суда 27 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Постановление о назначении штрафа вынес мировой суд. Сейчас привлеченное к ответственности лицо пытается его оспорить. В апелляционной жалобе оно указало, что своими действиями способствовало административному расследованию, раскрытию и расследованию преступления. Поэтому просит отменить наказание. Судебное заседание назначили на 26 февраля.

Галина Шамберина