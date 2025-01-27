Tesla подала в суд на ЕС из-за пошлин на произведенные в Китае электромобили

Шанхайское подразделение корпорации Tesla подало в Европейский суд иск к Евросоюзу. Компания требует признать незаконными введенные в прошлом году повышенные пошлины на экспортируемые из Китая электромобили. Детали иска не сообщаются.

Таким образом Tesla присоединилась к нескольким компаниям, в числе которых китайские BYD, Geely и SAIC, а также немецкая BMW, которая тоже производит электромобили в Китае,— все они ранее подали похожие иски. С октября в ЕС действуют помимо стандартной 10-процентной пошлины на все импортные автомобили дополнительные пошлины на ввоз электромобилей из Китая — от 7,8% до 35,3%.

В отношении произведенных в Китае электромобилей Tesla действует самая низкая ставка в 7,8%. На автомобили этой компании в 2023 году приходилось 28% от всего импорта в ЕС китайских электромобилей.

Яна Рождественская