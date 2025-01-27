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Старые хищения на новых территориях

Новосибирских строителей обвиняют в мошенничестве при восстановлении ЛНР и ДНР

В Новосибирске силовики задержали двух предпринимателей по уголовному делу о хищении свыше 184 млн руб., выделенных из федерального бюджета на восстановление разрушенных бомбардировками Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Застройщик Алексей Мананкин и его бизнес-партнер Эдуард Солдатенков обвиняются в особо крупном мошенничестве. Еще один фигурант дела, предприниматель Андрей Бронников, задержан в Севастополе. Он будет этапирован в Новосибирск. Обвиняемые вину не признали.

По версии следствия, новосибирский застройщик с партнерами провернули мошенническую схему при восстановлении ЛНР и ДНР

По версии следствия, новосибирский застройщик с партнерами провернули мошенническую схему при восстановлении ЛНР и ДНР

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По версии следствия, новосибирский застройщик с партнерами провернули мошенническую схему при восстановлении ЛНР и ДНР

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В Новосибирске прошли аресты в рамках расследования уголовного дела о хищении средств, выделенных на ремонтно-восстановительные работы в новых регионах РФ — ЛНР и ДНР. В основу разбирательства легли материалы новосибирского управления ФСБ России. В пятницу, 24 января, стало известно о задержании бывшего гендиректора строительной компании ООО «ВНР» Алексея Мананкина. Учредителями некогда возглавляемой им фирмы в равных долях являются «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» и «Корпорация развития Новосибирской области».

Источники «Ъ-Сибирь» сообщили, что бизнесмена задержали в Геленджике и доставили под конвоем в Новосибирск. Господин Мананкин обвиняется в «хищении бюджетных средств путем обмана, связанного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств по выполнению ремонтно-восстановительных работ в ЛНР и ДНР». По данным следствия, застройщик заключил контракты с организациями заведомо зная, что у них нет возможности произвести указанные работы. Экс-руководителю ООО «ВНР» инкриминировали два эпизода мошенничества (ч.4 ст. 159 УК РФ): в первом идет речь о хищении свыше 102,1 млн руб., во втором — более 82 млн руб. Алексея Мананкина заключили под стражу до 1 марта. С предъявленными обвинениями он не согласился.

В понедельник, 27 января, стало известно об аресте бизнес-партнера господина Мананкина Эдуарда Солдатенкова, возглавляющего фирму-подрядчика. Правоохранители пришли к выводу, что предприниматели, обманув учредителей ООО «ВНР», похитили более 102,1 млн руб. на восстановление освобожденных территорий. Помимо мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), господину Солдатенкову вменяется статья УК об отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, он легализовал более 21,7 млн руб.

Еще один фигурант дела — предприниматель Андрей Бронников — был задержан в Севастополе. В ближайшее время его должны этапировать в Новосибирск. Эдуард Солдатенков и Андрей Бронников также не признали себя виновными.

По данным мэрии Мариуполя, специалисты новосибирского ООО «ВНР» принимали участие в капитальном ремонте «сталинок» на проспекте Победы, улицах Московской и Владимирской, бульваре 50 лет Октября. «Наша компания провела экспертизу 18 многоквартирных домов. 13 из них мы восстанавливаем, а еще пять определены комиссией под снос,— комментировал ход работ гендиректор «ВНР» Алексей Мананкин. — У нас есть четкие сроки сдачи домов под ключ, поэтому усиленно работаем над выполнением поставленных задач».

Константин Воронов

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