МАК закончил расследовать крушение вертолета в Лыткарино, в котором погибли трое

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) закончил расследование крушения вертолета Robinson R44 в подмосковном Лыткарино, которое произошло в 2021 году и унесло жизни трех человек. По заключению МАК, вертолет упал из-за того, что у него закончилось топливо.

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Фото: МЧС России Кадр с места крушения

Фото: МЧС России

«Авиационное происшествие с вертолетом R44 RA-04172 произошло при выполнении полета ночью по ПВП, после полной выработки топлива, приведшей к остановке двигателя и последующему столкновению ВС с земной поверхностью»,— написано в заключении комитета. Наиболее вероятные факторы, которые привели к крушению: негерметичность топливной системы, отсутствие контроля командира судна за выработкой топлива в полете, а также усталость пилота, посчитали в МАК.

Владелица вертолета Татьяна Горчакова была арестована в 2021 году. По информации «Ъ», она использовала его для проведений платных экскурсий, хотя регистрировала его как «единичный экземпляр», формально пригодный только для орошения полей и наблюдения за лесными пожарами.

В 2023 году Лыткаринский суд Московской области приговорил Горчакову к трем годам лишения свободы в колонии общего режима с запретом на занятие определенными видами деятельности на тот же срок. Ее судили по ч. 3 с. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Подробности — в публикации «Ъ» «Залет нормальный».