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В Новороссийске изъяли крупную партию контрабандных сигарет

На таможне Новороссийска обнаружили крупную контрабанду табачной продукции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Во время досмотра 25 января сотрудники таможни совместно с пограничным управлением выявили около 3 тыс. пачек незадекларированных сигарет на борту судна, прибывшего из Стамбула.

Рыночная стоимость изъятого товара составила 433 тыс. руб. В отношении капитана иностранного корабля возбудили уголовное дело, материалы направлены в суд. Обвинительное заключение утвердил Новороссийский транспортный прокурор.

Анна Гречко

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