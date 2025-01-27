Житель Славянска-на-Кубани предстанет перед судом за двойное убийство

В Краснодарском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Славянска-на-Кубани, обвиняемого в убийстве супружеской пары. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Убийство произошло в ночь на 3 февраля 2024 года. По материалам следствия, причиной произошедшего стал конфликт, возникший накануне между обвиняемым и соседкой из-за словесных оскорблений в адрес матери фигуранта. Впоследствии он проник во двор потерпевшей с бейсбольной битой и нанес женщине смертельные удары по голове, добив ее камнем.

Кроме того, он также напал на вступившегося супруга соседки, нанеся ему множественные ранения ножом в область груди, шеи и живота. Затем фигурант несколько раз ударил ножом и женщину. Оба пострадавших скончались на месте происшествия.

Утром брат погибшей, обнаружив тела, обратился за помощью к обвиненному, не зная о его причастности. В ходе расследования фигурант признал свою вину.

На время разбирательств обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным заключением направлено в суд.

Анна Гречко