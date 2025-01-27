В 2024 году площадь жилых комплексов в обслуживании УК «Зеленый квартал» достигла почти 550 тыс. кв. м

Общая площадь жилых комплексов в обслуживании управляющей компании «Зеленый квартал» (входит в инвестиционный холдинг Alias Group) по итогам 2024 года составила свыше 547 тыс. кв. м, увеличившись на 34,2 тыс. кв. м. УК приняла в обслуживание четвертую очередь ЖК «Южане» в Краснодаре — четыре 15-этажных дома.

ЖК «Южане» — проект федерального девелопера «Неометрия» на Западном обходе города, который полностью обслуживает УК «Зеленый квартал». Он включает в себя 10 домов с низкой плотностью застройки, просторными дворами, хорошо развитой социальной инфраструктурой и удобной дорогой к центру Краснодара.

Помимо ЖК «Южане» в обслуживании УК «Зеленый квартал» находятся также ЖК «Синема», «Ежи», «Айвазовский», «Южане» в Краснодаре, ЖК «Малина», «Резиденция», «Облака» в Новороссийске, а также ЖК «Первый» и ЖК «Сказка» в Ростове-на-Дону. В домах проживает более 3 000 семей. «Зеленый квартал» работает на рынке Юга России уже 11 лет, предоставляя услуги в домах комфорт-класса.

Работу УК «Зеленый квартал» в 2024 году можно отметить не только количественными (прирост квадратных метров в управлении), но и качественными достижениями. Управляющая компания внедрила в свою работу соглашение об уровне сервиса. Оно определяет все направления и вопросы, по которым собственник жилья может обращаться в УК, регламентирует сроки выполнения каждого запроса.

«Главным достижением нашего бизнеса стала тесная коммуникация с жителями. Для нас каждый собственник жилья — это не обезличенный абонентский счет, а важный клиент. Мы видим запрос жителей на определенное качество оказываемых услуг. Поэтому внедрили соглашение об уровне сервиса. Оно позволяет обеспечивать высокие стандарты работы компании. По итогам 2024 года индекс удовлетворенности клиентов нашим сервисом составил 4,8 балла из пяти возможных»,— рассказывает директор управляющей компании «Зеленый квартал», член правления Союза управляющих организаций МКД Юнона Патомольник.

В каждом жилом комплексе у «Зеленого квартала» есть свой управляющий, который взаимодействует с собственниками, принимает от них заявки. Также на месте работают сантехник, электрик и техслужащие. В бэк-офисе УК дополнительно организована служба заботы о клиентах. Подразделение отвечает за решение всех вопросов владельцев жилья и является связующим звеном между жителями и другими подразделениями компании.

Alias Group