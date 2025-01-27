Заместителем председателя уральского Сбербанка назначили Светлану Панкратову

Светлана Панкратова назначена заместителем председателя Уральского банка Сбербанка. По данным пресс-службы банка, госпожа Панкратова будет отвечать за развитие розничного бизнеса в Уральском федеральном округе и Республике Башкортостан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Панкратова

Фото: Пресс-служба Уральского банка Сбербанка Светлана Панкратова

Фото: Пресс-служба Уральского банка Сбербанка

Светлана Панкратова начала карьеру в Сбербанке в 2005 году, пройдя путь от инспектора сектора кредитования до заместителя председателя Поволжского банка. Она окончила Астраханский государственный технический университет и прошла обучение по программам MBA и Лондонской школы бизнеса.

Вице-президент Сбербанка Петр Колтыпин отметил, что Светлана Панкратова — опытный менеджер, готовый к новым вызовам. «Уральский федеральный округ и Республика Башкортостан — динамично развивающиеся регионы, жители которых хотят пользоваться удобными банковскими продуктами и современными технологиями. Уверена, что накопленные знания и опыт помогут мне внести свой вклад в развитие и повышение качества жизни уральцев»,– прокомментировала госпожа Панкратова.

Напомним, в апреле 2024 года Уральский банк Сбербанка возглавил Петр Колтыпин, ранее возглавлявший Волго-Вятский банк.